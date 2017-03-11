"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за трансфер Маркиньоса

14 марта 2017 10:44

Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Маркиньос попал в сферу трансферных интересов сразу двух больших английских команд, а именно "Челси" и "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что 22-летнего бразильца по завершении текущего сезона может попробовать приобрести "Челси" и "Манчестер Юнайтед".Сам Маркиньос, чей контракт с "парижанами" рассчитан до июня 2019 года, собирается принять решение о своем будущем продолжении карьеры ближе к лету.Напомним о том, что год назад "ПСЖ" отказался продать своего молодого защитника в испанскую "Барселону" за 45 миллионов евро.Поделиться: