"РеалМадрид " может предложить "Челси" за трансфер Азара Морату, Иско или Хамеса

14 марта 2017 10:39

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" все еще намерен попробовать приобрести бельгийского атакующего полузащитника "Челси" Эдена Азара, в котором заинтересован тренерский штаб "сливочных"..Сообщается о том, что за 26-летнего бельгийца "королевский клуб" может предложить взамен одного из игроков футболистов, имеющил мало игровой практики, речь идет о Альваро Морате, Иско и Хамесе Родригесе.Напомним, что ранее "Челси" уже пытался приобрести у "Реала" Морату и Хамеса.Отметим то, что 26 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии Азар забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.Поделиться: