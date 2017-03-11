"Милан" хочет выкупить у "Барселоны" трансфер Кристиана Тельо

13 марта 2017 23:32

Итальянский футбольный клуб "Милан" всерьез рассматривает возможность выкупа летом трансфера нападающего сборной Испании и команды "Барселона" Кристиана Тельо, который выступает в аренде в "Фиорентине".Сообщается о том, что "фиалки" скорее всего не будут выкупать полностью права на 25-летнего футболиста по окончании текущего сезона, в связи с этим у "россонери" повышаются шансы на то, чтобы подписать воспитанника" сине-гранатовых". Отметим, что у Тельо контракт с испанской "Барселоной" действует до 2018 года.В нынешнем сезоне на текущий момент Кристан сыграл за "Фиорентину" в Серии А в 26 матчах, забил три гола.Поделиться: