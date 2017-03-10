"Манчестер Сити" интересуется Дани Алвесом из "Ювентуса"

11 марта 2017 22:40

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересовался бразильским крайним защитником Дани Алвесом, который на текущий момент выступает в составе итальянской команды "Ювентус".Сообщается о том, что тренерский штаб "горожан" во главе с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой рассматривают возможность подписания 33-летнего бразильца во время летнего трансферного окна. Напомним о том, что главный тренер "Манчестер Сити" очень хорошо знаком с Дани Алвесом по совместной работе в испанской команде "Барселона".В составе туринского "Ювентуса" Алвес сыграл в нынешнем сезоне в 14 матчах чемпионата Италии Серии А.Поделиться: