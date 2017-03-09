"Арсенал" хочет продлить контракт с Озилом

10 марта 2017 12:33

Английский футбольный клуб "Арсенал" хочет продлить контракт с немецким атакующим полузащитником Месутом Озилом, ради чего руководство команды готов пойти на значительное увеличение заработной платы игру.По информации британских спортивных газет, по условиям нового соглашения, если оно будет подписано, заработная плата Озила может вырасти до тринадцати с половиной миллионов евро за сезон.При этом отмечается. сам футболист не особо заинтересован в том, чтобы оставаться стане "канониров", и раздумывает над тем, чтобы перебраться в другую команду этим летом, тем более, что им интересуются несколько топ-клубов.Поделиться: