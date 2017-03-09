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"Арсенал" хочет продлить контракт с Озилом

10 марта 2017 12:33
Английский футбольный клуб "Арсенал" хочет продлить контракт с немецким атакующим полузащитником Месутом Озилом, ради чего руководство команды готов пойти на значительное увеличение заработной платы игру.
"Арсенал" хочет продлить контракт с Озилом

По информации британских спортивных газет, по условиям нового соглашения, если оно будет подписано, заработная плата Озила может вырасти до тринадцати с половиной миллионов евро за сезон.

При этом отмечается. сам футболист не особо заинтересован в том, чтобы оставаться стане "канониров", и раздумывает над тем, чтобы перебраться в другую команду этим летом, тем более, что им интересуются несколько топ-клубов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Арсенал
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