Неймар: "Месси продлит контракт с "Барселоной"

09 марта 2017 23:45

Нападающий сборной Бразилии Неймар уверен в том, что его одноклубник нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обязательно продлит контракт с испанской "Барселоной", за которую они оба выступают.Об этом своем мнении Неймар заявил после недавней победы "сине-гранатовых" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского клуба "Пари Сен-Жермен" со счетом 6:1."Я уверен, Месси наверняка продлит свой контракт", - сказал Неймар в своем интервью.Напомним о том, что на данный момент ведутся переговоры между руководством "Барселоны" и Лионелем Месси по поводу продления соглашения.Поделиться: