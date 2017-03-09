Арсен Венгер останется в "Арсенале" до лета

09 марта 2017 22:57

Председатель английского футбольного клуба "Арсенал" Сэр Чипс Кесвик заявил о том, что несмотря на неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне, ее главный тренер француз Арсен Венгер останется на своем посту как минимум до лета.Он сказал: "Мы полностью отдаем себе отчет в настоящее время, наше внимание сосредоточено на клубе и мы понимаем возникшие дебаты. Мы уважаем болельщиков, они имеют право на их различные индивидуальные мнения. Арсен Венгер имеет контракт до конца сезона. Любые решения будут приниматься нами взаимно и при обсуждении в нужное время в правильном направлении".Поделиться: