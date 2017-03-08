"Ростов" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

09 марта 2017 18:58

Сегодня российский футбольный клуб "Ростов" сыграет на своем поле в 1/8 финала Лиги Европы против английской команды "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 21:00 (время московское).Прогноз. В этой паре явным фаворитом является команда португальского тренера Жозе Моуринью. При этом есть небольшая вероятность того, что "ростовчане" все же смогут сыграть на высоком уровне и добиться ничейного результата.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 21:00 по московскому времени.Поделиться: