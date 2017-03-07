"Боруссия Дортмунд" - "Бенфика", прогноз, прямая онлайн трансляция

08 марта 2017 21:50

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/2017 между немецкой командой "Боруссия Дортмунд" и португальским клубом "Бенфика", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 ( время московское).Прогноз. В первой игре "орлы" одержали победу с минимальным счетом, при этом не пропустив гол в свои ворота, что очень важно. Тем не менее, есть вероятность того, что на своем поле "дортмундцы" обыграют "Бенфику" с разницей в несколько мячей и пройдут в четвертьфинал турнира.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" - "Бенфика" состоится на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 22:45 по московскому времениПоделиться: