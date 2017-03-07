"Барселона" - "ПСЖ", прогноз, прямая онлайн трансляция

08 марта 2017 21:45

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской командой "Барселона" и французским клубом "Пари Сен-Жермен", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (московское время).Прогноз. На своем поле "сине-гранатовые" практически всегда являются фаворитами, и сегодня есть вероятность того, что "Барселона" может обыграть "парижан", но вот о выходе в следующий раунд турнира говорить не приходится, после разгромного поражения в Париже со счетом 0:4.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: