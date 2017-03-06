Де Хеа заинтересован в трансфере из "МЮ" в "Реал Мадрид"

08 марта 2017 19:54

Основной голкипер сборной Испании Давид Де Хеа заинтересован в своем трансфере из английской команды "Манчестер Юнайтед" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", о чем сообщается испанскими газетами.Источник утверждает то, что "королевский клуб" все еще рассматривает вариант покупки 26-летнего стража ворот "манкунианцев", и готов летом попробовать договориться по его трансферу. Также утверждает то, что сам Де Хеа тоже имеет заинтересованность в переходе в мадридский "Реал", несмотря на то, что главный тренер английского клуба "Жозе Моуринью против этого трансфера, так как заменить вратаря такого уровня непросто.Поделиться: