Анчелотти: "Ренату Санчеш останется в "Баварии"

08 марта 2017 19:32

Главный тренер немецкой команды "Бавария Мюнхен" итальянский специалист Карло Анчелотти заявил о том, что молодой атакующий полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш останется в его команде на следующий сезон.В нынешнем сезоне 19-летний футболист не так часто появляется в основном составе "мюнхенцев", что сразу вызвало много разговоров о том, что португалец может летом уйти из "Баварии" в поисках большего игрового времен на поле. Но как заявил в своем интервью наставник чемпионов Германии Карло Анчелотти, он рассчитывает на Санчеша и не собирается его отпускать, даже на правах аренды.Поделиться: