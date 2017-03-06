"Арсенал" - "Бавария", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 марта 2017 22:00

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский футбольный клуб "Арсенал" сыграет на своем домашнем стадионе против немецкой команды "Бавария Мюнхен", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. В первом матче в Германии "мюнхенцы" разгромили "канониров" со счетом 5:1, и практически обеспечили себе выход в следующий раунд. Тем не менее, сегодня "Арсенал" может победить ради своего престижа.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" будет доступна на канале "Матч! Футбол 2" и на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: