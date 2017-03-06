"Наполи" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 марта 2017 21:09

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская команда "Наполи" сыграет на своем поле против испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (московское время).Прогноз. В первом матче "королевский клуб" несмотря на быстрый пропущенный гол, выиграл достаточно уверенно со счётом 3:1. И сегодня есть вероятность того, что "Реал" снова выиграет и пройдет в четвертьфинал.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Наполи" - "Реал Мадрид" будет доступна на общедоступном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: