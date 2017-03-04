Дибала может перейти из "Ювентуса" в "Реал Мадрид"

07 марта 2017 17:13

Молодой нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала во время следующего летнего трансферного окна может перейти из итальянской команды "Ювентус" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид".Зарубежные спортивные газеты пишут на своих страницах о том, что 23-летний форвард "старой синьоры" находится в сфере трансферных интересов "королевского клуба", и рассматривается, как потенциальный новичок команды во время летнего перерыва. При этом не так давно появилась информация о том, что сам Дибала также имеет свою заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в составе мадридского "Реала".Дабала кроме "Реала", еще интересен "Манчестер Юнайтед".Поделиться: