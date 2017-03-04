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"Интер" хочет подписать Агуэро из "Манчестер Сити"

07 марта 2017 17:02
Летом может состояться трансфер нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро из английской команды "Манчестер Сити" в итальянский футбольный клуб "Интер", который в нем заинтересован.
"Интер" хочет подписать Агуэро из "Манчестер Сити"

Есть вероятность того, что после шести проведенных сезонов в стане "горожан" 28-летний аргентинец сменит команду, так как по слухам из британских газет, Агуэро на данный момент не все устраивает в "Манчестер Сити", при этом к нему есть большой интерес со стороны нескольких клубов. Среди тех команд, в которых аргентинский форвард может продолжить свою карьеру называется миланский "Интер", готовы попробовать его подписать во время летнего перерыва.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Интер, Трансферы Манчестер Сити
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