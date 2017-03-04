Гризманн готов остаться в "Атлетико" несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед"

07 марта 2017 12:59

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн готов остаться выступать в составе испанской команды "Атлетико Мадрид", несмотря на большой интерес со стороны английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что "манкунианцы" всерьез заинтересованы в том, чтобы выкупить у "матрасников" трансфер 25-летнего форварда, и готовы ближайшим летом предложить за него хорошие деньги. Но как сообщается испанской спортивной прессой, Гризманн рассматривает возможность продолжения карьеры в составе мадридского клуба, при этом даже независимо от того, останется ли в команде ее нынешний главный тренер Диего Симеоне.Поделиться: