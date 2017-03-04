Хамес Родригес хочет остаться в мадридском "Реале"

06 марта 2017 23:44

Атакующий полузащитник колумбийской сборной Хамес Родригес не думает об уходе из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", за который готов выступать долгое время, всю свою карьеру.В этом сезоне в прессе ходит много разговоров о том, что Хамес из-за малого количества игрового времени под руководством Зинедина Зидана может задуматься об уходе из "королевского клуба", тем более, что к колумбийцу есть большой интерес со стороны разных команд. Однако сам футболист заявил, что готов всегда полностью выкладываться, когда его выпускают на поле, и что он хочет все время выступать за мадридский "Реал".Поделиться: