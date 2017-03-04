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Хамес Родригес хочет остаться в мадридском "Реале"

06 марта 2017 23:44
Атакующий полузащитник колумбийской сборной Хамес Родригес не думает об уходе из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", за который готов выступать долгое время, всю свою карьеру.
Хамес Родригес хочет остаться в мадридском "Реале"

В этом сезоне в прессе ходит много разговоров о том, что Хамес из-за малого количества игрового времени под руководством Зинедина Зидана может задуматься об уходе из "королевского клуба", тем более, что к колумбийцу есть большой интерес со стороны разных команд. Однако сам футболист заявил, что готов всегда полностью выкладываться, когда его выпускают на поле, и что он хочет все время выступать за мадридский "Реал".
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
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