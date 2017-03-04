Клопп заинтересован в трансфере Гетце из "Боруссии" в "Ливерпуль"

06 марта 2017 23:31

Немецкий главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заинтересован в том, чтобы ближайшим летом состав его команды пополнил атакующий полузащитник сборной Германии дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.Разные британские спортивные газеты пишут на своих страницах о том, что Клопп хотел бы подписать 24-летнего футболиста, у которого в нынешнем сезоне не самым лучшим образом идут дела.В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Бундеслиге Марио Гетце забил на текущий момент всего один гол в ворота соперников в 11 сыгранных матчах в составе дортмундской "Боруссии".Поделиться: