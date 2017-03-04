"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

06 марта 2017 21:34

Сегодня футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" сыграет в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле против лидера турнира лондонской команды "Челси", прямая онлайн видео трансляция начнется в 23:00 (время московское).Прогноз. Несмотря на то, что подопечные итальянского тренера Антонио Конте будут играть на чужом стадионе, который будет поддерживать соперника, "синие" являются явными фаворитами. Есть вероятность, что "Челси" выиграет с минимальным счетом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 23:00 по московскому времени.Поделиться: