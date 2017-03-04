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"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

06 марта 2017 21:34
Сегодня футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" сыграет в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле против лидера турнира лондонской команды "Челси", прямая онлайн видео трансляция начнется в 23:00 (время московское).
"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Несмотря на то, что подопечные итальянского тренера Антонио Конте будут играть на чужом стадионе, который будет поддерживать соперника, "синие" являются явными фаворитами. Есть вероятность, что "Челси" выиграет с минимальным счетом.

Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" будет доступна на спортивном канале "Матч ТВ", ее начало состоится в 23:00 по московскому времени.
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