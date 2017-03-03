"Интер" заинтересован в Гвардиоле из "Манчестер Сити"

04 марта 2017 20:33

В стане итальянского футбольного клуба "Интер" рассматривают вариант приглашения на роль главного тренера испанского специалиста Хосепа Гвардиолу, который в нынешнем сезоне работает в английской команде "Манчестер Сити".Британскими источниками сообщается о том, что руководство "нерадзури" может летом заменить нынешнего наставника команды и в качестве его преемника рассматривает Гвардиолу, который вполне способен вернуть миланский клуб на путь побед. который у него последний раз был при руководстве Жозе Моуринью. Резервным вариантом для "Интера" является нынешний наставник испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" аргентинец Диего Симеоне.Поделиться: