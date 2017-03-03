"Манчестер Юнайтед" хочет подписать двух игроков "Реала Мадрид"

04 марта 2017 19:31

Недавний победитель Кубка английской лиги футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован сразу в двух игрока испанской команды "Реал Мадрид", речь идет о немецком полузащитнике Тони Кроосе и французском защитнике Рафаэле Варане.Как пишут британские спортивные газеты, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хотел бы пополнить состав своей нынешней команды летом именно двумя этими игроками "королевского клуба". Отмечается то, что в стане английского клуба готовы потратить на эти два трансфера очень солидную сумму, так как по другому просто невозможно будет договориться и убедить "Реал" отпустить Крооса или Варана.Поделиться: