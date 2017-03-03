"Эйбар" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 16:39

В рамках 26-го тура чемпионата Испании футболистам мадридского "Реала" предстоит сыграть на выезде против команды "Эйбар", прямая онлайн видео этой встречи Примеры начнется в 18:15 (время московское).Прогноз. Подопечные французского наставника Зинедина Зидана должны быть очень мотивированными после того, как в прошлом туре на своем поле сыграли вничью, что позволило "Барселоне" приблизиться к "сливочным" в турнирной таблице". Скорее всего "Реал" сегодня уверенно выиграет.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Эйбар" - "Реал Мадрид" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 18:15 по московскому времени.Поделиться: