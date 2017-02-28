"Оренбург" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 марта 2017 12:50

Сегодня восемнадцатый тур чемпионата России продолжится встречей между футбольным клубом "Оренбург" и тульским "Арсеналом", прямая онлайн видео трансляция начнется в 14:00 (время московское).Прогноз. Оба соперника выступали в первой части чемпионата не очень удачно, и сейчас ведут борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. Есть вероятность того, что сегодня команды не смогут выявить победителя и сыграют между собой вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Оренбург" - "Арсенал" будет доступна на спортивном канале "Наш Футбол" и на портале gooool.org, начало этой игры состоится в 14:00 по московскому времени.Поделиться: