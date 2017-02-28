Венгер опроверг слухи о переходе из "Арсенала" в "Барселону"

03 марта 2017 11:56

Французский наставник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер опроверг появившиеся слухи в прессе по поводу того, что он может во время летнего трансферного окна заменить в испанской команде "Барселона" Луиса Энрике.Как стало известно недавно, Луис Энрике принял решение уйти с поста главного тренера "сине-гранатовых" по окончании текущего сезона, и многие британские газеты сразу стали писать о том, что на его место может прийти Венгер, который уже много лет возглавляет "канониров". Но сам французский тренер сказал, что не думает и не ищет работу в другом клубе, а только сосредоточен на "Арсенале" и на совершенствовании своих навыков.Поделиться: