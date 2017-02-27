"Ювентус" - "Наполи", прогноз, прямая онлайн трансляция

28 февраля 2017 21:40

Сегодня туринский футбольный клуб "Ювентус" сыграет на своем поле в первом полуфинальном матче Кубка Италии против команды "Наполи", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. Естественно то, что "старая синьора" фаворит в этом матче, при том, что играть она будет при поддержке своих трибун. "Неаполитанцы" будет конечно очень мотивированными, но тем не менее, есть вероятность того, что "Ювентус" выиграет.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Италии "Ювентус" - "Наполи" будет доступна на телеканале "Eurosport" и на спортивном портале gooool.org, начало игры в 22:45 по московскому времени.Поделиться: