"Урал" - "Краснодар", прогноз, прямая онлайн трансляция

28 февраля 2017 18:19

Сегодня в матче 1/4 финала Кубка России футбольный клуб "Урал" сыграет в Екатеринбурге на своем поле против команды "Краснодар", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:30 (московское время).Прогноз. Несмотря на то, что "Урал" играет при поддержке своих трибун, небольшим фаворитом в этом противостоянии является "Краснодар", который сыграл после перерыва уже два официальных матчах, показав хороший футбол. Есть вероятность, что "быки" выиграют.Прямая онлайн видео трансляция матча "Урал" - "Краснодар" будет доступна на общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало игры в 19:30 по московскому времени.Поделиться: