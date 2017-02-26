"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Фабрегаса из "Челси"

28 февраля 2017 13:30

Английский топ-клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах опытного атакующего полузащитника сборной Испании Сеска Фабрегаса, который в настоящий момент защищает цвета лондонской команды "Челси".Сообщается о том, что главному тренеру "манкунианцев" португальцу Жозе Моуринью всегда нравилась игра Фабрегаса, и что он хотел бы видеть его в составе своей команды в следующем сезоне. Отмечается то, что в стане "аристократов" могут быть не против того, чтобы отпустить испанца во время летнего трансферного окна, хотя сам Фабрегас говорил недавно о том, что не собирается уходить из лондонского клуба.Поделиться: