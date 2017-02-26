"Барселона" хочет выкупить у "Реала" трансфер Иско

28 февраля 2017 13:21

Испанская команда "Барселона" имеет планы по поводу трансфера атакующего полузащитника сборной Испании Иско, который по-прежнему борется за место в основном составе мадридского футбольного клуба "Реал".Сообщается о том, что по окончании текущего сезона во время летнего трансферного окна, "сине-гранатовые" могут попробовать убедить молодого игрока "сливочных" к ним присоединиться. Также по информации зарубежных средств массовой информации, представители "Барселоны" могут попробовать убедить Иско не продлевать контракт с "королевским клубом", дабы в 2018 году испанец смог бесплатно перейти в стан "каталонцев", так как станет свободным агентом.Поделиться: