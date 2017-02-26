"Милан" намерен подписать Мусаккио из "Вильярреала"

27 февраля 2017 13:52

Итальянская команда "Милан" собирается во время следующего летнего трансферного окна попробовать пополнить свой состав защитником сборной Аргентины Матео Мусаккио, который выступает в составе испанского футбольного клуба "Вильярреал".По последней информации, появившейся в различных итальянских средствах массовой информации, тренерский штаб "россонери" считает, что 26-летний аргентинец "желтой субмарины" вполне способен усилить оборонительную линию их команды в новом сезоне. В связи с чем, по окончании текущего сезона, представители "Милана" могут попробовать договориться с "Вильярреалом" по поводу трансфера Матео Мусаккио, который выступает за испанский клуб с 2010 года.Поделиться: