"Вильярреал" - "Реал Мадрид", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 февраля 2017 21:24

Сегодня лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" сыграет в матче 24-го тура Примеры на выезде против команды "Вильярреал", начало этой встречи состоится в 22:45 (время московское).Прогноз. Несмотря на поражение в прошлом туре, подопечные французского тренера Зинедина Зидана являются фаворитами в этом противостоянии, и статус гостевого матча тут не сильно важен. Есть вероятность, что "королевский клуб" выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Вильярреал" - "Реал Мадрид" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: