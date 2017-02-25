"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 февраля 2017 18:09

Сегодня состоится финал Кубка Английской лиги, в котором сыграют команды "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон", прямая онлайн видео трансляция этого очень интересного матча начнется в 19:30 (время московское).Прогноз. Хотя в финале такого турнира не может быть явного фаворита, так как судьба титула решится в одном матче, небольшое преимущество все же будет у команды Жозе Моуринью, которая обладает более сильным составом и большим опытом. Вероятно "МЮ" победит.Прямая онлайн видео трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" будет доступна на канале "Eurosport" и на портале gooool.org, начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.Поделиться: