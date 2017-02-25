"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Доннарумме из "Милана"

26 февраля 2017 15:28

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает юного вратаря итальянской команды "Милан" Джанлуиджи Доннарумму в качестве возможного новичка во время следующего трансферного окна, которое откроется летом.Сообщается о том, что главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью заинтересован в 18-летнем страже ворот "россонери", которого видит в качестве потенциальной замены испанскому голкиперу Давиду Де Хеа, который в свою очередь по окончании текущего сезона может уйти в другой клуб.Напомним, что Давид Де Хеа находится в списке интересов мадридского "Реала", и именно в стан "сливочных" испанец может перейти летом.Поделиться: