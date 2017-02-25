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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Доннарумме из "Милана"

26 февраля 2017 15:28
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает юного вратаря итальянской команды "Милан" Джанлуиджи Доннарумму в качестве возможного новичка во время следующего трансферного окна, которое откроется летом.
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Доннарумме из "Милана"

Сообщается о том, что главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью заинтересован в 18-летнем страже ворот "россонери", которого видит в качестве потенциальной замены испанскому голкиперу Давиду Де Хеа, который в свою очередь по окончании текущего сезона может уйти в другой клуб.

Напомним, что Давид Де Хеа находится в списке интересов мадридского "Реала", и именно в стан "сливочных" испанец может перейти летом.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Милан
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