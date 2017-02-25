"Милан" заинтересован в Обамеянге и Кейта

26 февраля 2017 15:10

Итальянский футбольный клуб "Милан" заинтересовался двумя нападающими, которых может попробовать подписать во время летнего трансферного перерыва, речь идет о Обамеянге и Кейта.Как сообщается зарубежной спортивной прессой, "россонери" на данный момент рассматривают вариант подписания опытного нападающего сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга, выступающего в составе немецкой команды "Боруссия Дортмунд", а также молодого нападающего сборной Сенегала и команды "Лацио" Бальде Кейта.Отметим то, что Обамеянгом интересуется еще несколько больших клубов из европейских чемпионатов, и "Милану" будет не просто выиграть у них конкуренцию и подписать форварда.Поделиться: