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"Милан" заинтересован в Обамеянге и Кейта

26 февраля 2017 15:10
Итальянский футбольный клуб "Милан" заинтересовался двумя нападающими, которых может попробовать подписать во время летнего трансферного перерыва, речь идет о Обамеянге и Кейта.
"Милан" заинтересован в Обамеянге и Кейта

Как сообщается зарубежной спортивной прессой, "россонери" на данный момент рассматривают вариант подписания опытного нападающего сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга, выступающего в составе немецкой команды "Боруссия Дортмунд", а также молодого нападающего сборной Сенегала и команды "Лацио" Бальде Кейта.

Отметим то, что Обамеянгом интересуется еще несколько больших клубов из европейских чемпионатов, и "Милану" будет не просто выиграть у них конкуренцию и подписать форварда.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Милан, Трансферы Боруссия Дортмунд, Трансферы Лацио
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