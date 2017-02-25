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Летом Моуринью хочет подписать в "МЮ" два или три новичка

26 февраля 2017 13:50
Во время следующего летнего трансферного окна португальский главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен подписать для своей команды двух или трех новых футболистов для усиления состава.
Летом Моуринью хочет подписать в "МЮ" два или три новичка

Британские средства массовой информации сообщают о том, что "особенный" уже знает тех игроков, которых он хочет подписать летом, чтобы "манкунианцы" в следующем сезоне смогли бороться за все трофеи во всех турнирах, в которых они будут принимать участие.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуане Гризманне и нападающем сборной Бразилии и "Барселоны" Неймаре.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед
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