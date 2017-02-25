Летом Моуринью хочет подписать в "МЮ" два или три новичка
26 февраля 2017 13:50Во время следующего летнего трансферного окна португальский главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен подписать для своей команды двух или трех новых футболистов для усиления состава.
Британские средства массовой информации сообщают о том, что "особенный" уже знает тех игроков, которых он хочет подписать летом, чтобы "манкунианцы" в следующем сезоне смогли бороться за все трофеи во всех турнирах, в которых они будут принимать участие.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающем сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуане Гризманне и нападающем сборной Бразилии и "Барселоны" Неймаре. Поделиться: