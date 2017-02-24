"Интер" готов заплатить "Реалу" за трансфер Хамеса 80 млн

25 февраля 2017 23:37

Итальянский футбольный клуб "Интер" продолжает проявлять свою заинтересованность в лидере сборной Колумбии атакующем полузащитнике Хамесе Родригесе, который выступает в мадридском "Реале".Итальянские спортивные газеты пишут о том, что "нерадзури" еще в прошедшем январе пытались договориться по трансферу колумбийца. По данным все тех же источников, руководство "Интера" готово предложить "королевскому клубу" около 80 миллионов евро за Хамеса в качестве компенсации.Отметим, что многие полагают, что Хамес может задуматься о смене клуба, так как не имеет большого количества игрового времени в составе "Реала".Поделиться: