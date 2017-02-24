Фабрегас хочет остаться в "Челси"

25 февраля 2017 23:09

Атакующий полузащитник испанской сборной Сеск Фабрегас заявил о том, что не собирается менять клуб в ближайшее время, так как его на текущий момент все устраивает в стане английского "Челси".Несмотря на то, что у испанца ранее были небольшие проблемы в стане "аристократов" в начале сезона, на текущий момент Фабрегас всем доволен и не думает об уходе."100 процентов. Я не думал ни о чем другом, чем бросить вызов себе здесь. Ситуация которая была полгода назад в настоящее время изменилась в большом масштабе", - сказал Фабрегас, когда его спросили, видит ли он себя в "Челси" в следующем сезоне.Поделиться: