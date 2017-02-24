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Ханданович хочет остаться в "Интере"

25 февраля 2017 22:44
Голкипер сборной Словении Самир Ханданович заявил о том, что не думает об уходе из итальянского футбольного клуба "Интер", несмотря на то, что к нему проявляют интерес несколько европейских команд.
Ханданович хочет остаться в "Интере"

Отмечается то, что опытный 32-летний страж ворот намерен остаться в составе "нерадзури" независимо от того, квалифицируется ли команда в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним о том, что ранее сообщалось о том, что Самиром Хандановичем интересуются два английских клуба "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые рассматривают вариант возможного трансфера опытного вратаря сборной Словении.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Интер
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