Облак может заменить Куртуа в "Челси"

24 февраля 2017 22:48

Голкипер сборной Сербии и испанского футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Ян Облак может заменить в составе английской команды "Челси" вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа.По информации британских спортивных газет, в стане "аристократов" рассматривают различные варианты на тот случай, если им не удастся удержать Куртуа в своем составе, и он уйдет в другую команду. В частности сообщается о том, что "Челси" рассматривает 24-летнего стража ворот "матрасников" в качестве потенциальной замены Тибо.Напомним о том, что Тибо Куртуа находится в трансферном списке интересов мадридского "Реала".Поделиться: