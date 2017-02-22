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Раньери больше не главный тренер "Лестер Сити"

24 февраля 2017 18:19
Итальянский специалист Клаудио Раньери официально покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Лестер Сити", являющегося действующим чемпионом чемпионата Англии прошлого сезона.
Раньери больше не главный тренер "Лестер Сити"

Как стало известно, руководство "лис" приняло решение расторгнуть соглашение с опытным специалистом, из-за того, что в нынешнем сезоне команда показывает очень неудачные результаты в английской Премьер-лиги, при этом не обращая внимание на хорошее выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Клаудио Раньери привел "Лестер Сити" к чемпионству в Англии, что стало огромной сенсацией для всех, если учитывать уровень команды, которой руководил итальянец.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Лестер Сити
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