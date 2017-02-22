Раньери больше не главный тренер "Лестер Сити"

24 февраля 2017 18:19

Итальянский специалист Клаудио Раньери официально покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Лестер Сити", являющегося действующим чемпионом чемпионата Англии прошлого сезона.Как стало известно, руководство "лис" приняло решение расторгнуть соглашение с опытным специалистом, из-за того, что в нынешнем сезоне команда показывает очень неудачные результаты в английской Премьер-лиги, при этом не обращая внимание на хорошее выступление в Лиге чемпионов.Напомним, что в прошлом сезоне Клаудио Раньери привел "Лестер Сити" к чемпионству в Англии, что стало огромной сенсацией для всех, если учитывать уровень команды, которой руководил итальянец.Поделиться: