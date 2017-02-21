Кайл Уокер заинтересовал испанскую "Барселону"

23 февраля 2017 11:25

Крайний защитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Кайл Уокер попал в сферу трансферных интересов испанской команды "Барселона", которая хочет его подписать в конце сезона.Сообщается о том, что руководство "сине-гранатовых" все еще находится в поиске адекватной замены бразильцу Дани Алвесу, ушедшему прошлым летом в итальянский клуб "Ювентус". И как стало известно не так давно, именно 26-летнего футболиста "шпор" рассматривают как возможного новичка команды во время ближайшего летнего трансферного окна, который способен усилить игру "Барселоны" на краю линии обороны.Поделиться: