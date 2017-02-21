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"Реал" заинтересован в Азаре из "Челси"

23 февраля 2017 11:18
Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в молодом атакующем полузащитнике сборной Бельгии Эдене Азаре, успешно выступающем в составе английской команды "Челси".
"Реал" заинтересован в Азаре из "Челси"

Сообщается о том, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес собирается летом значительно усилить состав команды новыми футболистами, и среди тех, кого он хотел бы подписать является Азар. Отмечается то, что якобы уже были проведены секретные переговоры по возможному трансферу бельгийца в стан мадридского клуба по окончании текущего сезона.

Также Перес хочет подписать Давида Де Хеа и Пауло Дибалу.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Челси
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