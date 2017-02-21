"Реал" заинтересован в Азаре из "Челси"

23 февраля 2017 11:18

Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" заинтересован в молодом атакующем полузащитнике сборной Бельгии Эдене Азаре, успешно выступающем в составе английской команды "Челси".Сообщается о том, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес собирается летом значительно усилить состав команды новыми футболистами, и среди тех, кого он хотел бы подписать является Азар. Отмечается то, что якобы уже были проведены секретные переговоры по возможному трансферу бельгийца в стан мадридского клуба по окончании текущего сезона.Также Перес хочет подписать Давида Де Хеа и Пауло Дибалу.Поделиться: