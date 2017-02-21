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Лаллана подписал новый контракт с "Ливерпулем"

23 февраля 2017 11:00
Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана поставил свою подпись под новым контрактом с футбольным клубом "Ливерпуль", за который достаточно успешно выступает уже третий сезон подряд.
Лаллана подписал новый контракт с "Ливерпулем"

28-летний футболист подписал с "мерсисайдцами" новый контракт, который рассчитан на три года, при этом его заработная плата увеличилась до 110 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отмечается, что в соглашении есть пункт для возможности его продления еще на двенадцать месяцев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на данный момент Адам Лаллана сыграл в 23 матчах. в которых отметился уже семью забитыми голами.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Ливерпуль
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