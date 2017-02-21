"Фенербахче" - "Краснодар", прогноз, прямая онлайн трансляция

22 февраля 2017 18:59

Сегодня российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде против турецкой команды "Фенербахче", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 20:00 (время московское).Прогноз. В первой игре в Краснодаре "быки" уверенно выиграли со счетом 1:0, и благодаря тому, что не пропустили на своем поле, сегодня будут иметь очень хорошие шансы на общий успех. Есть вероятность, что встреча завершится ничьей с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.Поделиться: