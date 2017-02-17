"Вулверхэмптон" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 февраля 2017 19:45

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" сегодня сыграет на выезде против команды "Вулверхэмптон" в матче 1/8 финала Кубка Англии, прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:30 (время московское).Прогноз. Для большинства нет никаких сомнений в том, что подопечные итальянского тренера Антонио Конте сегодня уверенно победят своего соперника, и это несмотря на то, что "синим" придется играть в гостях.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Вулверхэмптон" - "Челси" будет доступна на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало этой интересной игры запланировано на 20:30 по московскому времени.Поделиться: