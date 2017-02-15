"Хаддерсфилд Таун" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

18 февраля 2017 17:06

Сегодня в матче 1/8 финала Кубка Англии футбольный клуб "Хаддерсфилд Таун" принимает на своем поле одного из фаворитов всего турнира команды "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. Для многих очевиден тот факт, что команда из более низшего дивизиона не может на равных соперничать с одной из сильнейших английских команд, кем "горожане" и являются. Скорее всего подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно выиграют этот выездной матч.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Хаддерсфилд Таун" - "Манчестер Сити" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1", а также на портале gooool.org, начало трансляции запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: