Йерри Мина перейдет в "Барселону" в 2018 году

17 февраля 2017 18:22

Молодой колумбийский центральный защитник Йерри Мина перейдет из бразильского футбольного клуба "Палмейрас" в испанскую команду "Барселона" в январе 2018 года, сумма сделки составит 9 миллионов евро.Как сообщается, защитник сборной Колумбии давно интересен "сине-гранатовым", и они достигли предварительной договоренности с игроком и его клубом по поводу того, что тот доиграет этот календарный сезон в "Палмейрас", примет участие в Кубке Либертадорес, а после в январе 2018 года перейдет в стан "Барселоны" за девять миллионов евро. При этом сохраняется возможность трансфера в другую команду, так как официального договора на данный момент нет.Поделиться: