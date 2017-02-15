Лукас Перес готов уйти из "Арсенала" летом

17 февраля 2017 18:12

Опытный испанский нападающий Лукас Перес готов рассмотреть по окончании текущего сезона различные варианты своего трансфера из лондонского клуба "Арсенал" в другую команду. которая будет в нем заинтересована.После того, как 28-летний форварда прошлым летом перешел в английский клуб из испанского "Депортиво", он практически не получает игрового времени на поле, из десяти сыгранных матчей в чемпионате Англии в этом сезоне, только в двух испанец выходил в стартовом составе. На счету Лукаса на данный момент один забитый гол в составе "канониров" в Премьер-лиге.Напомним, что "Арсенал" потратил на трансфер Лукаса Переса 20 миллионов евро.Поделиться: