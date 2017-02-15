"Ростов" - "Спарта", прогноз, прямая онлайн трансляция

16 февраля 2017 19:54

Российский футбольный клуб "Ростов" сегодня на своем домашнем стадионе сыграет в матче 1/8 финала Лиги Европы против чешской команды "Спарта", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 21:00 (московское время).Прогноз. Несмотря на то, что ростовский клуб не так часто появляется в еврокубках, сегодня он является фаворитом в матче, так как на своем поле российский клуб играет очень уверенно, что может подтвердить "Бавария". Вероятно "Ростов" сегодня уверенно обыграет своего соперника.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Ростов" - "Спарта" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало трансляции в 21:00 по московскому времени.Поделиться: