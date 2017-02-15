"Краснодар" - "Фенербахче", прогноз, прямая онлайн трансляция

16 февраля 2017 17:52

Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2016/2017 против турецкой команды "Фенербахче", прямая онлайн видео трансляция начнется в 19:00 (время московское).Прогноз. Явного фаворита в этом противостоянии нет, но на своем поле есть большая вероятность того, что "черно-зеленые" смогут выиграть, так как имеют очень сильных футболистов в своей линии атаки, плюс будет отличная поддержка полных трибун.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Краснодар" - "Фенербахче" будет доступна на общественном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало трансляции в 19:00 по московскому времени.Поделиться: